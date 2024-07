L'ASSE en grand danger dans ce dossier brûlant

Dans : ASSE.

Par Hadrien Rivayrand

L'AS Saint-Etienne ne compte pas faire de la figuration la saison prochaine pour son retour en Ligue 1. Cela passera par un recrutement ambitieux cet été.

Les supporters et observateurs de l'ASSE sont aux anges : le club retrouvera la Ligue 1 la saison prochaine. Les Verts vont devoir grandement se renforcer pour faire face aux exigences du plus haut niveau. Cela n'est pas aisé, la faute à la crise des droits tv et la répartition de l'accord CVC. Mais la direction stéphanoise, forte de nouveaux actionnaires, ne veut pas perdre de temps pour avancer sur des dossiers jugés comme prioritaires. L’ASSE tente d'ailleurs de mettre la main sur un crack de Ligue 2 qui évolue sous les couleurs des Girondins de Bordeaux. Mais tout ne se passe pas forcément comme prévu pour Sainté.

L'AS Saint-Etienne fait face à un énorme coup dur au mercato

Selon les dernières informations de Tuttomercatoweb, les Verts ont en effet pas mal de retard dans le dossier menant à Zuriko Davitashvili. L'international géorgien, qui sort d'un bel Euro avec sa sélection, suscite la convoitise de clubs séduisants, notamment en Serie A. D'ailleurs, ses agents sont actuellement en Italie dans le but de rencontrer trois écuries transalpines. Il s'agit du Genoa, de Venise et de Côme. Pour le moment, Saint-Etienne est disposé à payer 4 millions d'euros. Mais pas plus... Surtout que la concurrence est elle bien plus armée, notamment Côme, club le plus riche d'Italie malgré son statut de promu. Sauf rebondissement, l'AS Saint-Etienne va donc devoir changer son fusil d'épaule dans le dossier Davitashvili. A moins que Kilmer Group ne décide de faire sa première folie. Que les supporters stéphanois se rassurent néanmoins, les recrues de qualité ne devraient plus tarder, sous peine de vivre une remontée en Ligue 1 des plus difficiles.