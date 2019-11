EL : Un triste nul et une élimination pour l'ASSE...

Dans : ASSE.

Stade Geoffroy-Guichard.

AS Saint-Etienne - La Gantoise : 0 à 0.

Carton rouge : Ngadeu-Ngadjui (76e) pour La Gantoise.

Dans l’obligation de gagner pour sauver sa peau en Europa League, l’AS Saint-Etienne a subi un cuisant échec contre La Gantoise (0-0). Les Verts sont donc éliminés à une journée de la fin.

Après avoir pris trois petits points en quatre journées, le club du Forez devait impérativement l'emporter contre La Gantoise pour rester en vie dans cette C3. Dans une rencontre équilibrée, Sainté se procurait des occasions avec Diony (7e, 45e) et Bouanga (29e, 54e), mais sans réussite. Et malgré l’expulsion de Ngadeu-Ngadjui (76e), qui recevait un deuxième carton jaune pour une faute sur Bouanga, l’ASSE ne réussissait pas à trouver la faille dans la défense belge (0-0)...

Par conséquent, et sachant que Wolfsbourg est allé s’imposer à Oleksandriya dans le même temps dans ce Groupe I (1-0), les Verts sont d’ores et déjà éliminé de la Coupe d’Europe. Incapable de gagner le moindre match européen depuis 2016, l’ASSE sort donc pas la petite porte, alors que le dernier déplacement en Allemagne du 12 décembre prochain comptera pour du beurre. Invaincu depuis onze matchs, le Sainté de Puel n’a plus que la Ligue 1 et les coupes nationales pour embellir sa saison 2019-2020.