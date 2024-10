Crise ou pas, l'ASSE bat son record d'abonnés ‍!

Dans : ASSE.

Par Hadrien Rivayrand

Si l'AS Saint-Etienne ne vit pas forcément une remontée facile en Ligue 1, le club du Forez peut en revanche compter sur un énorme soutien de la part de ses fans. De quoi rassurer chez les Verts.

A Saint-Etienne, on savoure de nouveau la saveur des rencontres de Ligue 1 après quelques mois passés à l'échelon inférieur. Les Stéphanois comptent bien tout donner pour parvenir à se maintenir dans l'élite. Cela ne s'annonce pas facile mais le club du Forez croit en sa bonne étoile. Surtout que les fans répondent plus que présents depuis le début de la saison. En atteste la capacité de l'AS Saint-Etienne à toujours attirer à Geoffroy-Guichard. Une belle réussite pour l'institution et sa santé financière.

Des supporters plus fidèles que jamais à l'ASSE

Ces dernières heures pour Le Progrès, Arnaud Jaouen, directeur général adjoint en charge des revenus et du marketing à l'AS Saint-Etienne, en a en effet dit plus concernant les abonnements pour cette saison 2024-25. Et les chiffres sont assez impressionnants avec 20 307 abonnements écoulés, le tout en incluant les VIP. Pour rappel, lors de la dernière saison dans l'élite des Stéphanois, en 2021-22, 12 180 abonnements avaient été vendus. « Nous avons un taux de réabonnement de 98,5 %. Seul Lille fait mieux. En s’abonnant, les gens sont sûrs d’avoir leur place. Par exemple, le kop Sud compte 7 000 fidèles contre 700 la saison dernière. Nous avons décidé de bloquer 1 000 places pour avoir un produit d’appel à chaque rencontre. On surfe sur la dynamique des sept guichets fermés consécutifs de l’an dernier, la remontée et le rachat du club qui offre de nouvelles ambitions à moyen et long terme », a notamment indiqué Arnaud Jaouen, fier et confiant pour la santé économique de l'AS Saint-Etienne. Il faudra néanmoins répondre présent aussi sur les pelouses de Ligue 1 pour faire le travail sportivement et pérenniser l'avenir du club dans l'élite.