ASSE : Zéro but, pas étonnant sans buteur

Dans : ASSE, Ligue 1.

Oscar Garcia, entraineur de l’AS Saint-Etienne, après la défaite 0-1 face à Montpellier : « Devant le but, ça ne s'arrange pas mais il y a aussi la qualité de nos joueurs. Nous n'avons pas de réel buteur. Il y a aussi la blessure de Loïs Diony (sorti avant la mi-temps mais qui n'a encore marqué aucun but cette saison) et la mise en réserve de Jonathan Bamba : nous n'avons pas trop d'options sur le banc. Mais je ne pense pas que nous méritions de perdre. Il nous a manqué d'efficacité devant le but. Les Montpelliérains ont eu peut-être deux occasions et ont marqué mais nous en avons eu sept ou huit sans inscrire de but. Nous avons du corps mais cela ne suffit pas. C'est inquiétant car si l'on ne marque pas, c'est difficile de gagner un match. J'espère que cela va changer. Je ne peux pas être pessimiste en étant troisième. Nous n'avons, aussi, pas dépensé beaucoup d'argent pour acquérir des joueurs cet été. Je ne suis pas agacé mais je n'aime pas perdre ».