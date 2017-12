ASSE : Une supportrice fait une blague à l'OL, elle se fait calmer

Dans : ASSE, Ligue 1, OL.

On ne rigole pas avec la rivalité ASSE-OL et une supportrice de l'AS Saint-Etienne l'a appris à ses dépens comme le raconte ce lundi Le Progrès. Pour Noël, cette dame a voulu offrir à un ami, fan de l'OL, un mug de l'Olympique Lyonnais, ce qui part d'une bonne intention. Mais en passant sa commande sur la boutique en ligne du club de Jean-Michel Aulas, elle a demandé à ce que la tasse soit personnalisée avec le message « Allez l’ASSE » plutôt qu'avec le prénom de son ami. Et la supportrice de payer en ligne pour ce mug gentiment provocateur.

Seulement du côté de l'Olympique Lyonnais, on a vite réagi et bloqué la commande en prévenant par mail la cliente. « Vous avez choisi la personnalisation « Allez l’ASSE » sur votre tasse de Noël. Notre club n’étant pas autorisé à floquer ce type de messages sur nos produits, nous vous remercions par avance de nous communiquer un nouveau flocage valide afin de lancer la préparation de votre commande », a rétorqué le service commercial de l'OL. Légèrement agacée, la jeune femme a finalement annulé sa commande et a immédiatement été remboursée.