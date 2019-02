ASSE : Une nouvelle tentative avec un Américain, cette fois c’est la bonne ?

Dans : ASSE, Ligue 1.

Conscients qu’ils n’avaient pas les moyens de rivaliser avec certains concurrents de Ligue 1, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer avaient accepté de vendre l’AS Saint-Etienne l’année dernière.

Tout semblait en bonne voie avec les Américains de Peak6, avant l’échec des discussions à cause d’un décalage entre les promesses faites et les réels investissements prévus. Et surtout en raison du licenciement programmé de l’entraîneur Jean-Louis Gasset. L’homme qui venait d’assurer le maintien de l’équipe dans l’élite. Les deux dirigeants avaient donc décidé de rester aux commandes, tout en continuant à chercher un actionnaire, cette fois minoritaire, pour les aider à développer le club.

Et selon les informations de But, l’ASSE a peut-être trouvé la perle rare… une fois de plus aux Etats-Unis. En effet, Caïazzo et Romeyer seraient en contact avec un investisseur américain susceptible d’entrer dans le capital des Verts. Mais les décideurs stéphanois sont bien placés pour le savoir, mieux vaut éviter de s’enflammer pour le moment.