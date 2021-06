ASSE : Un sponsor mise gros sur Saint-Etienne !

Dans : ASSE.

Même si l'AS Saint-Etienne est en vente, les dirigeants s'activent pour rendre la mariée encore plus belle. Et c'est un contrat important pour les Verts qui vient d'être signé et dévoilé.

Le groupe AESIO Mutuelle n’ayant pas renouvelé son contrat de sponsoring maillot avec l’AS Saint-Etienne, les responsables stéphanois étaient un quête d’un partenaire majeur pour s’afficher sur l’avant des tuniques portées la saison prochaine par Etienne Green et ses coéquipiers. Bonne nouvelle, pour l’ASSE, puisque Roland Romeyer a signé ce mercredi un contrat de deux ans avec le site de paris en ligne ZeBet jusqu’à la fin de la saison 2023-2024. « Partenaires depuis 2019, ZEbet et l’AS Saint-Étienne donnent une toute autre envergure à leur union. Opérateur reconnu du marché des paris en ligne en Europe, ZEbet devient le partenaire principal du club et s’affichera désormais sur la face avant du maillot des Verts à compter de la prochaine saison 2021-2022 et ce pour les trois prochains exercices », précise l’AS Saint-Etienne.

Même si évidemment il ne révèle pas le montant du contrat signé avec ce partenaire, le co-président de l’ASSE se réjouit de cet accord important. « C'est toujours valorisant pour l'AS Saint-Etienne de voir monter ses partenaires en puissance. Ainsi, en très peu de temps, ZEBet a accédé à l'échelon de partenaire majeur. Nous nous sommes en effet retrouvés dans les idées et dans le projet dynamique d'interagir avec nos supporters, que ce soit sur le digital ou dans le stade. Nous mettons également à la disposition de ZeBet la puissance médiatique du club pour accompagner la marque dans son développement. Je souhaite remercier les dirigeants pour leur soutien et la grande confiance qu'ils nous manifestent », confient Roland Romeyer, qui laissera ce cadeau à ceux qui devraient lui racheter rapidement l’AS Saint-Etienne.