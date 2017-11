ASSE : Un numéro 9 va signer, les Verts ont la pression au mercato

Dans : ASSE, Mercato.

Les dirigeants stéphanois ne s’en cachent plus, leur effectif est à l’heure actuelle insuffisant pour espérer jouer les premiers rôles en Ligue 1. Vu l’état de forme actuel, c’est même plutôt le ventre mou qui se profile, et Oscar Garcia semblait l’avoir pressenti en quittant le navire précipitamment en ce mois de novembre. Pour donner quelques moyens à ses nouveaux entraineurs et enfin endiguer un mal profond, l’ASSE a décidé d’agir au mercato et va ainsi investir. Trois recrues devraient signer, mais la priorité reste de trouver un avant-centre. Un problème récurrent pour les Verts, qui n’ont jamais pu compter sur un Robert Béric en pleine forme, sont déçus par le rendement de Loïs Diony, et sont catastrophés par le niveau d’Alexander Soderlund.

L’Equipe l’affirme, un numéro 9 va signer cet hiver, avec le défi imposant de trouver un joueur performant, disponible et capable de répondre aux attentes. Pour cela, surtout à cette période de la saison, il faudra certainement mettre la main à la poche. Encore une fois pour l’ASSE, car les dirigeants avaient consenti un gros effort pour recruter Loïs Diony en provenance de Dijon, ce qui démontre que ce n’est pas forcément un gage de réussite.