ASSE : Un joueur témoigne, les Verts ont vraiment recruté du lourd

Dans : ASSE, Le Havre, Mercato.

Dans la catégorie des joueurs écartés avant la fin de leur contrat, Adrien Rabiot est loin d’être seul.

Comme le milieu du Paris Saint-Germain, Harold Moukoudi (21 ans) traverse la même situation. Mais le défenseur central du Havre, lui, l’a apparemment mieux gérée. En effet, le natif de Bondy n’a pas trop attendu avant de choisir sa future destination. Le Havrais évoluera à l’AS Saint-Etienne qui, à en croire Alexandre Bonnet, a misé sur un joueur « irréprochable ».

« Il a eu un comportement exemplaire tout au long de la saison, a raconté le coéquipier de Moukoudi à WinamaxTV. Dans la situation dans laquelle il était, peu de joueurs auraient réagi de la même manière. C'est un gars qui a continué à bosser malgré le traitement qu'il a subi. Il a toujours été irréprochable. » Et le portrait est encore plus flatteur lorsque l’on évoque son profil de footballeur. « C'est un joueur avec énormément de qualités, a-t-il ajouté. Je pense que c'est l'un, si ce n'est le meilleur défenseur central de Ligue 2 cette saison. »

L’ASSE, le bon choix

En effet, Moukoudi ne manquait pas de sollicitations avant de choisir les Verts. « Rejoindre Saint-Etienne me parait être un excellent choix pour lui, a validé Bonnet. Harold a la tête sur les épaules, il ne voulait pas partir à l'étranger et griller les étapes trop vite. C'est une grosse preuve d'humilité et ça montre son tempérament. L'ASSE sera pour lui un tremplin. C'est un club dans lequel il pourra s'imposer assez rapidement et s'épanouir. » Pour rappel, l’Olympique de Marseille, Rennes ou encore Bordeaux étaient sur le coup.