ASSE : Un ex-défenseur de L1 ramené du Mexique ?

Dans : ASSE, Mercato.

Le remaniement à Saint-Etienne touche aussi la défense, où les Verts vont devoir être inspirés pour recruter. Cela a été le cas à droite avec la signature définitive de Mathieu Debuchy, qui est perçu assez unanimement comme une très bonne pioche. Un autre pari pourrait avoir lieu dans les prochains jours, affirme Gilles Favard, le consultant de La Chaine L'Equipe. En effet, le club du Forez chercherait à se faire prêter Timothée Kolodziejczak, le défenseur formé à Lyon et au parcours atypique.

Après deux bonnes saisons à Nice, le gaucher s’était installé à Séville, avant de partir à M’Gladbach puis de signer dans la foulée aux Tigres de Monterrey. Au Mexique avec Gignac, le Français ne sera pas retenu, et c’est pourquoi l’idée d’un prêt a germé dans la tête des dirigeants stéphanois. La prise de risque serait limitée pour ce défenseur expérimenté et encore jeune, puisqu’il n’a que 26 ans, et qui possède aussi l’avantage d’être polyvalent.