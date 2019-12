ASSE : Un attaquant brésilien, le gros coup des Verts au mercato ?

Dans : ASSE.

L'AS Saint-Etienne ne fera pas des folies au mercato, mais si une belle opportunité se présente, alors les Verts bondiront. A priori cela pourrait être le cas avec un attaquant brésilien.

A force d’entendre Claude Puel et les dirigeants stéphanois dire que le mercato d’hiver n’allait pas permettre à l’AS Saint-Etienne de se renforcer, mais qu’au contraire il pourrait y avoir du dégraissage, les supporters des Verts étaient convaincus que janvier serait un long mois. Mais à une semaine de l’ouverture du marché des transferts, FootMercato annonce ce mercredi que l’ASSE négocierait actuellement avec les responsables du RB Leipzig afin d’envisager de se faire prêter Matheus Cunha, jeune attaquant brésilien de 20 ans qui a rejoint l’actuel leader de la Bundesliga au mercato 2018 moyennant 15ME.

Un renfort brésilien chez les Verts, c'est possible

Matheus Cunha est lié jusqu’en 2023 avec la formation allemande, et il ne serait pas opposé à un prêt cet hiver afin d’avoir du temps de jeu. Bien évidemment, aucune option d’achat ne serait prévue dans cette opération, le jeune international U23 brésilien étant intransférable pour Leipzig. Convaincu que l’attaquant de Leipzig pourrait être une bonne pioche pour la deuxième partie de saison, les responsables de l’AS Saint-Etienne ont donc entamé des discussions avec leurs homologues allemands. Pour l'instant, on ne sait pas si les négociations évoluent dans le bon sens, mais du côté des Verts on doit croiser les doigts.