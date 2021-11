ASSE : Très bonne nouvelle en vue du mercato

Dans : ASSE.

Par Guillaume Conte

Les clubs professionnels passent leur examen financier de la mi-saison en ce moment, et forcément, certains sont plus suivis que d’autres. L’OM a par exemple été rappelé à l’ordre en vue du prochain mercato, où les dirigeants olympiens ne pourront pas faire ce qu’ils voudront sans vendre d’abord. A l’ASSE, où la situation est préoccupante surtout sur le plan sportif, la vente n’est plus vraiment à l’ordre du jour après l’échec dans la semaine des discussions avec les repreneurs.

Mais il y a au moins une bonne nouvelle en plus de la série de victoire que les Verts viennent d’entamer, c’est que le gendarme financier du football français n’a rien à trouver à y redire sur les comptes stéphanois. Aucune mesure n’a été prononcée à l’encontre de l’ASSE, qui peut donc se renforcer comme bon lui semble sans être freiné par un encadrement ou des restrictions. « Notre idée est vertueuse. Je pense que la DNCG s'en rend compte et qu'elle ne nous rajoutera pas d'autres difficultés », avait récemment deviné Claude Puel dans les colonnes de L’Equipe.