ASSE : Traité d'escroc, Norodom Ravichak contre-attaque !

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Candidat au rachat de l’ASSE, le prince cambodgien Norodom Ravichak a été accusé d’usage de faux par le club stéphanois.

Dans un communiqué officiel publié lundi en fin d’après-midi, l’ASSE s’est montrée virulente à l’égard du prince cambodgien en l’accusant d’avoir fournis de faux documents bancaires. « Ce process a permis de mettre en lumière le manque de crédibilité de certains candidats. C’est le cas de Norodom Ravichak et de son conseil Maître Carlos Bejarano qui a fourni un document de garantie financière de 100 millions d’euros émanant d’une grande banque internationale qui se révèle être un faux » a publié l’AS Saint-Etienne, qui a pris la décision de porter plainte contre Norodom Ravichak. Ce dernier ne compte pas se laisser faire et a contre-attaqué à travers un communiqué de son agence de communication transmis à L’Equipe.

« Norodom Ravichak exprime sa sidération face aux accusations portées à son encontre » indique le communiqué transmis par les équipes du prince cambodgien à L’Equipe, avant de poursuivre. « D'autant plus étonné que les négociations avec l'ASSE sont au point mort depuis plusieurs semaines. Norodom Ravichak n'a pas intégré la data room. Le document n'a donc jamais servi de garantie financière pour le rachat du club. Norodom Ravichak se réserve le droit d'engager toutes actions judiciaires appropriées en réponse à la plainte qui aurait été déposée à son encontre. Nous dénonçons une opération de déstabilisation dans le processus de rachat » peut-on lire dans le communiqué transmis par les équipes du prince cambodgien, qui ne sera donc pas le futur patron de l’ASSE. Comme indiqué plus tôt dans la semaine par RMC, c’est désormais une société d’entertainement sportif suisse, appuyée par un fonds d’investissements américain, qui se trouve en pole position. Mais rien n’est officiellement et définitivement décidé dans ce dossier riche en rebondissements…