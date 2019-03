ASSE : Subotic vers un autre club de L1, le petit coup de pression

Dans : ASSE, Mercato.

Arrivé à l’AS Saint-Etienne en janvier 2018, Neven Subotic (30 ans) n’avait signé que pour 18 mois.

Résultat, le défenseur central arrive bientôt en fin de contrat chez les Verts. Le club stéphanois va-t-il décider de conserver l’ancien joueur du Borussia Dortmund ? Compte tenu de ses performances mitigées voire décevantes, l’hypothèse d’un départ n’était pas à exclure. Mais à en croire l’agent du Serbe Frieder Gramm, l’ASSE espère prolonger le bail de Subotic et a même entamé les négociations.

« Neven est en discussions avec Saint-Etienne au sujet d’une possible prolongation. Mais il n’y a pas de tendance claire qui se dégage, a confié le représentant à FussballTransfers, avant de glisser une petite menace. Pour Neven, la Bundesliga et la Premier League sont les championnats les plus intéressants. La Serie A et la Liga viennent ensuite. Un transfert vers un autre club de L1 car il connaît déjà le championnat de France avec Saint-Etienne. Un championnat exotique n’est pas une option parce que le joueur est en très bonne forme. » Une manière de mettre la pression afin d’accélérer des tractations apparemment bloquées.