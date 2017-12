ASSE : Stat à l'appui, les Verts se rassurent comme ils peuvent

Dans : ASSE, Ligue 1.

Toujours en difficulté après son changement d’entraîneur, l’AS Saint-Etienne reste sur sept matchs sans victoire en championnat.

Avant d’affronter l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco, cette mauvaise série est forcément inquiétante. Notamment pour les supporters qui doivent se demander si les Verts mouillent vraiment le maillot. Que le public de Geoffroy-Guichard se rassure, c’est bien le cas. Interrogé par le quotidien régional Le Progrès, le préparateur physique Thierry Cotte a apporté une preuve formelle.

« Lors des seize premières journées, l'ASSE occupe la troisième place au classement des équipes qui ont le plus couru, a souligné le membre du staff de Saint-Etienne. Sous l'ère d'Oscar Garcia, les performances physiques étaient bonnes au début, avant de flancher légèrement au fil des journées. Depuis l'arrivée de Julien Sablé, elles remontent doucement. » Mais le préparateur physique le sait, cette statistique ne veut pas dire grand-chose sur le niveau de performance des Verts.

Sainté doit suivre le rythme

« Attention, je ne suis pas là pour critiquer qui que ce soit. Le football a évolué, ces dix dernières années. Le but n'est pas de courir longtemps, mais d'augmenter l'intensité dans les déplacements, les sprints, a-t-il reconnu. Les données de la Ligue montrent une augmentation de l'ordre de 20% dans l'intensité des sprints ces dix dernières années. On doit se préparer à cela afin que le joueur puisse s'exprimer comme on l'a fait contre les Nantais en première mi-temps le plus longtemps possible. » Sinon, les Verts peuvent aussi progresser dans l’utilisation du ballon...