ASSE : Se venger de l’OL pour le maintien, Pajot en rêve

Dans : ASSE, OL, Ligue 1.

Bien renforcée pendant le mercato hivernal, l’AS Saint-Etienne montre un meilleur visage sur la phase retour du championnat.

Cela se ressent dans les résultats et au classement puisque les Verts ont pris cinq longueurs d’avance sur la place de barragiste occupée par Angers, leur prochain adversaire samedi soir. Un succès permettrait donc à l’ASSE d’écarter quasi définitivement la menace d’une relégation. A condition que les coéquipiers de Vincent Pajot conservent le niveau de jeu aperçu ces dernières semaines.

« Un match comme celui contre l'OM (2-2), il y a deux mois, on aurait déjà eu du mal à revenir au score et je pense qu'on l'aurait perdu. On a un groupe qui vit bien, très cohérent, ce sera bon pour la suite, a commenté le milieu de terrain sur Onzéo. Il faut encore un petit peu regarder derrière, mais si on enchaîne encore quelques bons résultats, on pourra se permettre de regarder un peu devant. En gagnant à Angers, on s'éloignerait vraiment de la zone rouge, mais ça va être un match compliqué. Ils sont barragistes, ce sont des équipes difficiles à jouer. Il faudra faire un match solide. »

Pajot se sent « redevable »

Et l’ancien Rennais se montre aussi optimiste sur le plan personnel, lui qui garde le derby contre Lyon (25 février) dans un coin de la tête. « Je suis content de jouer, de progresser. J'aurais espéré de meilleurs résultats. On a eu une première partie de saison très compliquée. Mais en tout cas, dans l'état d'esprit j'ai toujours essayé de répondre présent, a confié le Stéphanois. Yann M'Vila, que j'ai connu en formation, va encore m'aider à progresser. Le derby va venir vite. On est redevable envers nos supporters, on attend ce match retour avec impatience. » Après le 0-5 du match aller, les Verts seront attendus au tournant.