ASSE : Sanctionnés pour le derby à l'OL, les Verts préparent la riposte

Entre Lyon et Saint-Etienne, la pression commence à monter en vue du derby du 23 novembre prochain. Les supporters rhodaniens attendent ce match au Groupama Stadium de pied ferme, vu qu'une première banderole, affichée par le kop sud en fin de match face à Hoffenheim en Ligue des Champions mercredi (2-2), a lancé les hostilités. Mais du côté des fans verts, c'est toujours la soupe à la grimace avant le déplacement à l'OL. Absents du derby depuis maintenant cinq ans, les Stéphanois ne pourront pas aller à Lyon, sachant que la LFP a décidé de fermer le parcage visiteurs de Sainté dans le Rhône. Une sanction de la commission de discipline, pour cause d'un « usage d’engins pyrotechniques et jet d’objet » effectués lors du match Nîmes-ASSE du mois dernier, qui ne plaît pas du tout à Saint-Etienne...

« L’AS Saint-Étienne prend acte de la décision de la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel concernant la fermeture du secteur visiteurs lors du prochain match à l’extérieur de l’équipe professionnelle. Le club attend de recevoir la notification de cette sanction pour en connaître les motivations et décider d’un éventuel appel. L’ASSE dispose de sept jours à compter de la notification de la décision pour faire appel », a lancé, dans un communiqué, le club du Forez, qui promet donc d'utiliser tous les moyens possibles pour amener ses Verts au Parc OL, alors que Jean-Michel Aulas s'était dit prêt à accueillir des supporters rivaux pour la première fois depuis 2013. Mais difficile de penser que la Ligue reviendra sur sa décision, surtout pour cette rencontre sous haute tension...