ASSE : Saliba, Cabella et maintenant M'Vila, les offres pleuvent sur Sainté

En cette fin juillet, l’AS Saint-Etienne est en train de renflouer considérablement ses caisses grâce au mercato.

Après les 30 millions d’euros encaissés avec la vente de Saliba à Arsenal, les Verts s’apprêtent à vendre Rémy Cabella au FC Krasnodar pour 12 ME. Et ces transferts à la pelle ne seraient pas terminés. Puisque selon L’Equipe, Sainte-Etienne pourrait bientôt perdre Yann M'Vila. Véritable maître à jouer de l’ASSE depuis son arrivée libre en janvier 2018, l’international français est pisté par Fenerbahçe. Même si le club turc « n’est pas encore entré officiellement en négociation avec les Verts », le directeur sportif Damien Comolli a transmis une proposition de contrat de quatre ans, assortie d‘un joli salaire. Inférieur à celui que le milieu touchait au Rubin Kazan (6 ME par an), mais largement supérieur à ses émoluments actuels (2,5 ME annuels).

Un argument suffisant pour M'Vila ? Pas forcément, car le joueur de 29 ans est aussi courtisé en Premier League, par Crystal Palace et West Ham. Avant le 8 août, et la fermeture du marché anglais, les deux clubs de PL devraient s’attaquer au chouchou stéphanois. Passé par Sunderland (2015-2016), l’ancien de Rennes pourrait alors se laisser tenter par un retour en Angleterre. Un potentiel coup dur à venir pour Ghislain Printant. Mais en cas de finalisation de ce dossier, les Verts pourraient se contenter du chèque de 10 ME qui les attend. Une jolie somme pour lui trouver un potentiel successeur digne de ce nom.