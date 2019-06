ASSE : Sainté valide ce choix évident à 5 ME au mercato

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Auteur d’un très beau championnat, Saint-Etienne a pu s’appuyer sur une défense de fer en fin de saison.

Le jeune William Saliba a beaucoup fait parler de lui, mais Jean-Louis Gasset a également beaucoup utilisé Timothée Kolodziejczak. Polyvalent, rapide et physique, le défenseur de 27 ans fait l’unanimité dans le Forez, bien qu’il ne soit que prêté par les Tigres de Monterrey. Désormais, l’ASSE doit se prononcer et lever ou non l’option d’achat pour recruter définitivement le Français.

La tendance, c’est clairement que Kolodziejczak poursuive sa carrière à l’AS Saint-Etienne. En effet, Canal Plus affirme que les Verts vont bien débourser 5,5 ME pour recruter le défenseur des Tigres, lequel est d’accord sur le principe pour poursuive à Saint-Etienne. Cependant, les négociations salariales n’ont pas encore débuté et il est donc trop tôt pour affirmer à 100 % que « Kolo » sera Stéphanois la saison prochaine.