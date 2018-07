ASSE : Sainté rêve de cet ancien Bordelais au mercato

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1, Bordeaux.

En quête d’un meneur de jeu au mercato, l’AS Saint-Etienne creuserait une piste assez inattendue, selon Yahoo Sport.

Effectivement, le club forézien s’intéresserait à Adam Ounas, qui a quitté la Ligue 1 et plus précisément Bordeaux pour Naples l’été dernier. Mais l’international algérien de 21 ans est quasiment inutilisé en Italie et pourrait être favorable à un prêt sans option d’achat en France. Une solution qui conviendrait parfaitement aux Verts. Auteur de 10 buts et 6 passes décisives entre 2015 et 2017 à Bordeaux, Adam Ounas n’a jamais confirmé son immense potentiel à Naples, avec seulement 13 apparitions.

Mais il pourrait représenter une belle alternative pour l’ASSE en cas d’échec dans les dossiers Khazri et Cabella. Pour rappel, la réponse de l’international tunisien est attendue d’ici à la fin de la semaine. En ce qui concerne le meneur de jeu de l’OM, la situation est délicate. En effet, Marseille réclame 12 ME pour le Corse. Une somme trop importante pour Saint-Etienne, qui souhaite seulement dépenser la moitié de cette somme pour celui qui était prêté sans option d’achat l’an passé…