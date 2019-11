ASSE : Sainté active une piste made in Barça au mercato

Dans : ASSE.

Sur une très bonne série depuis la signature de Claude Puel, Saint-Etienne tentera de confirmer son retour en forme dans les prochains mois. Pour cela, quelques retouches seront peut-être nécessaires au mercato hivernal…

Plusieurs joueurs sont d’ores et déjà indésirables aux yeux de l’ancien manager de Leicester. Récemment, les noms de Loïs Diony, Assane Diousse ou encore Léo Lacroix ont été cités. En cas de départ du défenseur suisse, Saint-Etienne pourrait passer à l’offensive pour un défenseur central… du FC Barcelone. En effet, la presse espagnole indiquait il y a quelques jours que le club forézien suivait attentivement la situation d’un certain Jean-Clair Todibo.

Ancien défenseur de Toulouse, le Français ne s’est pas imposé en Catalogne. Et la probabilité qu’il quitte le club s’est renforcée au cours des dernières heures. Effectivement, le Mundo Deportivo indique que l’entraîneur du Barça, Ernesto Valverde, a décidé de faire du jeune Ronald Araujo le quatrième défenseur du club derrière Piqué, Lenglet et Umtiti, reléguant donc Todibo au cinquième rang. Une décision qui devrait sceller son avenir, et le pousser à partir lors du mercato hivernal. Saint-Etienne serait d’ores et déjà intéressé par la possibilité de récupérer le prometteur défenseur guyanais sous la forme d’un prêt. Reste à voir si du côté de Barcelone, on souhaitera prêter l’ancien de Toulouse, ou si on privilégiera un transfert définitif. Pour rappel, le champion d’Espagne en titre n’avait déboursé qu’un petit million d’euro pour recruter Jean-Clair Todibo en janvier 2019…