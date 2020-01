ASSE : Saint-Etienne joue le maintien, le constat est terrible

Dans : ASSE.

Battu par Nantes dimanche après-midi (0-2) dans un stade vide, Saint-Etienne pointe à une terrible quinzième place avec 25 petits points.

Pour les Verts, l’objectif du podium s’éloigne journées après journées. Et pour Denis Balbir, c’est clairement vers le bas du classement que Saint-Etienne doit regarder. Très pessimiste, le journaliste de But Football Club estime que l’ASSE va clairement devoir se battre pour le maintien. Un bien triste objectif pour une équipe de Saint-Etienne qui avait enchaîné les bonnes performances à la suite de la venue de Claude Puel, mais qui n’avance plus depuis le début de l’hiver…

« Je pense que Saint-Etienne va jouer le maintien en cette fin de saison. L’arrivée de Claude Puel était pensée pour stabiliser et construire sur la durée. Maintenant il faut faire l’impasse sur le projet moyen terme, faire des choses avec ces cadres qui ne répondent plus, faire des choses avec des gens qui ont resigné des contrats juteux et ne font plus rien… A l’entraîneur, au directeur général et au club de taper du poing sur la table. Il faut reprendre les choses en main pour que la fin de saison ne se résume pas en une série de matches où Saint-Etienne aura des sueurs froides pour sa survie. Aujourd’hui, Metz remonte. Il y aura un Metz – ASSE bientôt. Si Toulouse continue de sombrer, Nîmes s’est réveillé, Dijon aussi a gagné. Cela peut aller très vite dans un sens comme dans l’autre » estime Denis Balbir, vraiment pas rassuré quant à la survie de Saint-Etienne en Ligue 1. C’est dire si la crise est profonde…