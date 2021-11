Puel promet de grandes choses pour l’ASSE

Dans : ASSE.

Par Guillaume Conte

La victoire arrachée face à Clermont sur le score de 3-2 après avoir été mené 0-2 a redonné le sourire aux supporters des Verts. Le match a une nouvelle fois été très difficile, et l’ASSE était encore menée à quelques minutes de la fin, mais le résultat est pour une fois là. Sans fanfaronner, Claude Puel savourait la réaction de ses troupes et tenait surtout à souligner l’état d’esprit d’un groupe qui ne lâche rien et qui, en confiance, peut démontrer ses qualités.

« C’est un scénario que l’on vit assez souvent, mais pas jusqu’à la victoire. On est remonté de situations très difficiles, on revient dans ce match et on va le gagner dans les arrêts de jeu. Cela montre encore une fois le caractère des joueurs et du staff. On a tout donné. Ils le méritent. Cependant, on se met à la faute : on concède des buts que l’on doit éviter, depuis le début de la saison c’est un peu le même leitmotiv. Revenir et faire la différence, cela montre que personne ne triche dans mon groupe, et qu’ils donnent tout. Je me passerais bien d’un tel scénario, j’aimerais qu’on soit en capacité à dominer notre adversaire avant. Mais pouvoir compter sur cet état d’esprit et ce caractère de tous ceux qui sont au club, c’est énorme, ils ne lâchent rien. C'est un groupe qui se forge dans la difficulté, c’est un groupe qui sera très fort. Il y a beaucoup d’étapes à passer, mais avoir un tel caractère c’est magnifique », a livré l’entraineur stéphanois, qui sait que le chemin est encore long avant d’aller chercher une place plus convenable au prestige et aux ambitions des Verts.