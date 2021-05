ASSE : Saint-Etienne cible une fine gâchette d’Italie

Dans : ASSE.

Encore et toujours à la recherche d’un attaquant, l’AS Saint-Etienne a peut-être repéré la perle rare en Italie. Selon la presse transalpine, le club stéphanois ferait partie des courtisans de Simeon Nwankwo.

Les mercatos se suivent et se ressemblent pour l’AS Saint-Etienne. Une fois de plus, le récent 11e de Ligue 1 repart en quête d’un attaquant de pointe. Il faut dire que les Verts n’ont pas eu de chance ces derniers mois. Après l’échec pour l’Egyptien Mostafa Mohamed, finalement arraché par Galatasaray au terme d’un incroyable feuilleton, le club stéphanois avait attiré le Français Anthony Modeste en prêt. L’idée pouvait paraître pertinente mais les pépins physiques de la recrue hivernale en ont fait un véritable flop.

Autant dire que l’ASSE, sans buteur de haut niveau depuis de longues saisons, doit être impatiente de trouver la perle rare. Il s’agira peut-être de Simeon Nwankwo (29 ans) qui, selon les informations de TMW, apparaît sur les tablettes stéphanoises. Rien d’étonnant compte tenu de la saison réalisée par l’attaquant de Crotone. Malgré la relégation de son équipe, le Nigérian vient de terminer l’exercice avec un total de 20 buts en Serie A. Soit la même statistique que la saison précédente en Serie B, lorsqu’il avait joué un rôle majeur dans la montée.

L’ASSE en aura-t-elle les moyens ?

On comprend vite pourquoi le cinquième meilleur buteur de l’élite italienne a tapé dans l’oeil de Saint-Etienne, mais aussi dans celui de Brighton, du Betis Séville et de Salernitana. Tous ces clubs intéressés permettent donc à Crotone de faire monter les enchères puisque le futur pensionnaire de Serie B, totalement ouvert à un transfert, réclamerait entre 6 et 7 millions d’euros. Un montant non négligeable pour l’ASSE dont les propriétaires ont déjà dit et répété qu’ils n’avaient plus les moyens de ramener le club vers les sommets en Ligue 1.