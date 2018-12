ASSE : Saint-Etienne annonce une longue absence pour Debuchy

Dans : ASSE, Ligue 1.

L’AS Saint-Etienne a perdu gros à Bordeaux (3-2) mercredi. En plus de la défaite, le club stéphanois regrette les sorties sur blessure de Neven Subotic et de Mathieu Debuchy. Et comme l’ancien joueur du Borussia Dortmund, victime d’un choc à la tête, le latéral droit ne rejouera plus en 2018. L’ASSE a en effet annoncé une entorse interne de la cheville gauche pour le Français, qui ne retrouvera pas les terrains avant six semaines. Un coup dur supplémentaire pour l’entraîneur Jean-Louis Gasset.