ASSE : Ruffier se fait matraquer, il menace d’une décision radicale

Dans : ASSE, Ligue 1.

Dernier rempart inamovible de l’AS Saint-Etienne, Stéphane Ruffier ne voit pas son statut être contesté chez les Verts.

Mais cette saison, le gardien français est peut-être un peu moins à son aise, et son implication sur quelques buts encaissés a fait se lever quelques sourcils. Ce fut le cas notamment après la défaite de dimanche dernier à Marseille, et notamment le premier but signé Mario Balotelli. Il a été reproché à l’ancien monégasque de ne pas être sorti de ses cages pour dégager le ballon, même si le corner était tendu et que de nombreux joueurs se trouvaient dans sa surface de but. Des critiques toujours faciles à émettre après les faits, mais qui ont eu le don de faire réagir l’intéressé. Lors de la séance d’entrainement de mercredi auquel Le Progrès a assisté, le journaliste présent sur place a entendu Stéphane Ruffier pester quand son entraineur spécialisé lui a annoncé un exercice à venir sur les sorties aériennes.

« Oui, on va travailler les sorties aériennes vu qu’apparemment je ne sais pas sortir. Je vais arrêter d’en faire en match, ils pourront parler pour quelque chose », s’est emporté le gardien de l’ASSE à voix haute. De quoi confirmer le fait que Stéphane Ruffier a le sang chaud et n’aime pas du tout les critiques sur son jeu. Difficile vue son expérience de croire que cela pourra toutefois changer sa façon de faire lors des prochaines rencontres des Verts.