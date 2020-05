ASSE : Rothen fracasse les ambitions XXS des Verts

Dans : ASSE.

Comme dans de nombreux clubs français, le mercato estival s’annonce délicat à bien des égards pour l’AS Saint-Etienne.

Le club forézien a plusieurs dossiers chauds sur le feu. L’un d’entre eux concerne Stéphane Ruffier, en fin de contrat dans un an et qui a perdu sa place au profit de Jessy Moulin dans l’esprit de Claude Puel. Dans un entretien accordé à L’Equipe en début de semaine, le coach des Verts a clairement ouvert la porte à un départ de Stéphane Ruffier. Or, ce dernier entend bien honorer sa dernière année de contrat à Saint-Etienne, où il touche un confortable salaire. Un dossier qui met en lumière le manque d’ambition des Verts selon Jérôme Rothen, qui ne comprend pas bien comment un club si prestigieux peut se contenter de Jessy Moulin pour occuper ses cages la saison prochaine. Le gardien de 34 ans appréciera…

« Ruffier doublure de Moulin, ce n’est même pas un choix sportif. Car si tu regardes les deux gardiens, il y a quand même une différence de niveau. Ok, il s’est passé des choses. C’est tout à l’honneur de Claude Puel d’être cash avec Ruffier et de lui dire « si tu restes, tu seras remplaçant ». Mais moi, les supporters de Saint-Etienne m’inquiètent d’autant plus avec cette annonce. Ils viennent de boucler une saison très galère, on me dit que Moulin a fait ses preuves, mais quelles preuves ? Depuis qu’il est dans les buts de Saint-Etienne, le classement ne s’est pas amélioré. Ils ont été sauvés car le championnat a été interrompu… Ce n’est pas contre Moulin, mais il a 34 ans et s’il avait eu du talent pour s’imposer dans un club comme Saint-Etienne en Ligue 1, on le saurait. Ce n’est pas une pipe mais c’est un n°2 » a lâché le journaliste de RMC, circonspect devant la situation des gardiens chez les Verts. Il sera maintenant intéressant de voir si l'ASSE parviendra à trouver une porte de sortie à Ruffier afin de s'éviter possiblement des petites embrouilles en interne...