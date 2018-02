ASSE : Romeyer a tenu parole, ce dirigeant dit bravo !

Dans : ASSE, Ligue 1.

Nouveau directeur général de Saint-Etienne, Frédéric Paquet n’est pas étranger au mercato ambitieux du club forézien, qui a notamment recruté Neven Subotic ou encore Yann M’Vila.

Au-delà de l’arrivée de l’ancien dirigeant du LOSC, c’est surtout les engagements tenus par les actionnaires du club qui ont favorisé ce mercato ambitieux. C’est tout du moins ce que Frédéric Paquet lui-même a confié au micro de beIN SPORTS. « Je suis arrivé dans la partie mercato. Il a fallu directement s'inscrire dans cette dynamique. Mon rôle a été de coordonner et accompagner au mieux possible. C'est un mercato qui correspond à une situation bien particulière. Les actionnaires s'étaient engagés, ils ont tenu parole » a confié Frédéric Paquet, avant de détailler le mercato de l'ASSE.

« Tout le monde s'y est mis pour trouver le meilleur équilibre sportif et économique pour l'intérêt du club. L'objectif était de ramener de l'expérience et de la qualité technique » a expliqué Frédéric Paquet, qui doit être satisfait de la dynamique de l’ASSE, qui vient d’enchaîner un nouveau succès sur la pelouse d’Amiens, samedi soir. Grâce à un but d’une recrue, arrivée à Saint-Etienne dans les dernières heures du mercato : Mathieu Debuchy.