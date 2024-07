ASSE ‍: Retournement XXL dans ce dossier brûlant

Dans : ASSE.

Par Hadrien Rivayrand

L'AS Saint-Etienne ne veut pas faire de la figuration la saison prochaine pour son retour en Ligue 1. Les Verts comptent bien faire la meilleure intersaison possible pour arriver renforcés lors de la reprise du championnat.

A Saint-Etienne, on prépare doucement mais sûrement la nouvelle saison. Et le club du Forez veut assurer son maintien le plus rapidement possible pour son grand retour en Ligue 1. Les Verts souhaitent se renforcer avec des arrivées majeures mais aussi garder des valeurs sûres. Certains éléments sont en fin de contrat et l'AS Saint-Etienne compte tout faire pour les prolonger. C'est notamment le cas de Mickaël Nadé, homme fort de la fin de saison dernière et qui compte beaucoup dans le coeur des fans et observateurs stéphanois.

L'AS Saint-Etienne fait une très belle opération en défense

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par MN3 🦍 (@mickael_nade)

Selon les informations du Progrès, malgré la fin de son bail à l'ASSE, Nadé va en effet prolonger son contrat au club ! Ce dernier devrait être de quatre saisons supplémentaires. Et rien n'était gagné car il y a encore quelques semaines, le défenseur central avait été déçu de la proposition stéphanoise. Tout s'est finalement arrangé et Saint-Etienne a tout fait pour le garder. A noter que Nadé a refusé la proposition de West Bromwich Albion (Championship) pour rester à Sainté. Une très bonne nouvelle pour les Stéphanois, qui ont en plus enregistré trois recrues depuis le début du marché des transferts estival : Zuriko Davitashvili, Ben Old et Yunis Abdelhamid. Un Yunis Abdelhamid qui pourrait finir par composer la charnière centrale avec Mickaël Nadé. Pour son premier match en Ligue 1, l'AS Saint-Etienne aura fort à faire avec un déplacement qui s'annonce périlleux du côté de l'AS Monaco. Il faudra donc tout mettre de son côté pour faire bonne figure et ne pas commencer par une défaite en Principauté.