ASSE : Rémy Cabella de retour à Saint-Étienne ?

Dans : ASSE.

Par Nicolas Issner

Actuellement libre après la suspension de son contrat par son club russe de Krasnodar, Rémy Cabella pourrait rebondir en Ligue 1. Ce week-end l’ancien stéphanois était présent à Saint-Étienne pour le match face à Metz, mais aussi dans le cadre d’un retour ?

Rémy Cabella, d’un club vert à un autre ? C’est en tout cas la tendance en France et plus particulièrement à Saint-Étienne à la suite du départ du joueur français de Krasnodar. Le Corse de 31 ans avait signé en faveur du club russe en 2019 puis avait finalement quitté la Russie avant le début de la guerre. Passé par Ajaccio pour voir de la famille, l’ancien joueur de l’OM aurait dû retourner en Russie cette semaine avant que son contrat professionnel ne soit suspendu. Même cas de figure pour tous ses coéquipiers étrangers à Krasnodar. De base sous contrat jusque fin juin 2022 avec l’actuel 6e de Premier League russe, Rémy Cabella attend la rupture définitive et officielle de son contrat pour se chercher un nouveau club. Mais celui-ci paraît tout trouvé.

Rémy Cabella de passage à Geoffroy-Guichard

Il était l’invité de marque ce dimanche pour voir ses anciens coéquipiers s’imposer (1-0) dans un duel bouillant pour le maintien face au FC Metz. Son passage était également prévu pour une séance de dédicaces à la boutique du club avec ses anciens, ou futurs, supporters. « On ne parle que du match, hein, par contre ? Pour le moment, il me reste encore quelques mois. J'ai le temps de réfléchir. J'attends d'abord que cela se termine avec mon club. Je vais me préparer car il faut que je sois en forme pour la saison prochaine. L’ASSE ? J'ai fait deux saisons, mais j'ai l'impression d'y avoir joué dix ans. Je m'entends bien avec ce public, ils me l'ont bien rendu. C'est une bonne connexion » a déclaré l’ancien stéphanois de 2017 à 2019 après la rencontre en zone mixte. 17e de Ligue 1, l’AS Saint-Étienne vise le maintien et ne dirait pas non à un petit coup de pouce de Rémy Cabella.