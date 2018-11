ASSE : Refuser 2,5ME pour lui, Sainté risque de le regretter

Dans : ASSE, Mercato.

Finalement conservé par l'AS Saint-Etienne durant le dernier mercato estival, Robert Beric a de grandes chances de partir en janvier prochain.

Cette saison, Robert Beric, c'est 85 minutes de temps de jeu pour zéro acte décisif en Ligue 1... Un bilan catastrophique, alors que Jean-Louis Gasset est obligé de bricoler à la pointe de son attaque en plaçant Khazri en numéro neuf, sachant que Diony ne fait toujours pas l'unanimité. Autant dire que l'international slovène est une nouvelle fois la cinquième roue du carrosse chez les Verts.

À quelques mois de la fin de son contrat, qui se termine en juin 2019, le joueur de 27 ans devrait donc faire ses valises en janvier prochain, dans l'objectif de trouver du temps de jeu, mais aussi pour que l'ASSE retombe un peu sur ses pattes. Recruté pour un peu plus de 6 ME en 2015, l'AS Saint-Etienne espère récupérer un petit million d'euros l'hiver prochain, après avoir refusé une offre de 2,5 ME du Dynamo Kiev l'été dernier, selon L'Equipe. De toute façon, le club du Forez ne pourra plus faire la fine bouche avec Beric, sous peine de le perdre sans aucune contrepartie en fin de saison...