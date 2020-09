ASSE : Puel est fort, Aouchiche kiffe défendre maintenant

Dans : ASSE.

Deux matchs à domicile face à Lorient et Strasbourg, et deux victoires 2-0 au bout.

Pas encore de quoi crier au génie, mais la saison est bien lancée pour l’ASSE. La saison dernière, avec le doute et le manque de peps de l’équipe, il n’est pas certain du tout que les six points auraient été engrangés. De quoi donner de la confiance au groupe de Claude Puel, volontairement rajeuni pendant l’été. Autant dire que l’expérience du technicien français sera nécessaire pour rôder ses jeunes joueurs au monde de la Ligue 1. Et notamment en ce qui concerne Adil Aouchiche, qui compte bien réussir sa première saison pleine avec les Verts, lui dont l’arrivée en provenance du PSG a suscité énormément d’attente. Le milieu offensif a en tout cas décidé de jouer le jeu, et ne lâche rien, notamment sur le fameux repli défensif si cher à son entraineur.

« C'était un match qu'il fallait gagner. On savait que Strasbourg avait perdu ses deux premiers matchs. On l'a fait tous ensemble. Il y avait des chiens sur le terrain ! C'est sûr que je préfère attaquer mais bien sûr qu'on prend du plaisir à défendre tous ensemble. Même avec 5000 supporters, on sent tout le public qui est avec toi. Donc ouais, on prend du plaisir à attaquer, à faire les retours défensifs, à jouer tous ensemble. J'espère que ça va continuer comme ça », a expliqué Adil Aouchiche, pour qui la souffrance physique et les replis défensifs passent beaucoup mieux avec la victoire.