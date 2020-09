L1 : L'ASSE démarre en trombe et passe en tête

Dans : Ligue 1.

3e journée de Ligue 1

L'AS Saint-Étienne bat le RC Strasbourg (2-0) à Geoffroy-Guichard.

Buts pour l'ASSE : Bouanga (57e, penalty), Camara (82e)

Après des débuts catastrophiques en Ligue 1 (deux défaites en deux matches), le RC Strasbourg se devait de réagir sur le terrain de l'AS Saint-Étienne. C'est un échec, un de plus. Les hommes de Thierry Laurey ont été battus 2-0 par des Verts sérieux et appliqués. Ces derniers ouvraient le score avant l'heure de jeu, grâce à Denis Bouanga (57e) sur penalty.

Le score évoluait une fois de plus en faveur des Stéphanois dans les dernières minutes de la rencontre. Mahdi Camara profitait d'un cafouillage dans la surface (82e) pour frapper en force et porter le score à 2-0. L'ASSE l'emporte avec la manière et compte deux victoire en deux matches de Ligue 1 à domicile. Un nouveau succès qui lui permet de prendre les commandes du classement.