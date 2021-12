ASSE : Lizarazu conseiller spécial des Verts

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Tandis que l'AS Saint-Étienne traverse une grave crise sportive, Bixente Lizarazu est venu dire aux dirigeants des Verts ce qu'ils devaient rapidement faire pour éviter le naufrage.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour les supporters stéphanois, la courte séquence de deux victoires consécutives (Clermont et Troyes) ayant déjà été oubliée depuis longtemps puisque depuis les Verts ont enchaîné quatre défaites de rang, dont la dernière, samedi à Reims. Avec 11 buts encaissés et seulement 1 marqué (contre le PSG), le bilan est lourd pour l’ASSE, même si par miracle l’équipe de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo n’est pas du tout larguée au classement de la Ligue 1. La 17e place, synonyme de maintien, n’est en effet qu’à trois longueurs, et rien n’est définitivement mort pour Etienne Green et ses coéquipiers. Cependant, entre le flou sur l’identité de l’éventuel acheteur du club et celui sur le possible successeur de Claude Puel, l’AS Saint-Étienne navigue à vue, et cela pèse lourd dans les résultats actuels. Pour Bixente Lizarazu, qui s’est penché sur le dossier, il est clair que le club du Forez n’a plus de temps à perdre pour corriger le tir.

Terminé. Aux exceptionnels supporters présents ce soir à Reims, soyez prudents sur le chemin du retour. pic.twitter.com/0D4T3ZKjNR — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) December 11, 2021

Au lendemain du naufrage à Reims, le champion du monde 1998 veut croire que tout n’est pas perdu pour l’AS Saint-Étienne, du moins si les joueurs finissent par comprendre ce que le club fait. Ça pour l’instant ce n’est pas le cas. « Quand la tête ne va pas, ça ne peut pas suivre ! Il faut que ce club retrouve une stabilité au niveau des dirigeants, peut-être un changement d'actionnaire pour qu'il y ait ce qu'il faut pour avoir la sérénité sur le terrain », a prévenu, sur TF1, Bixente Lizarazu, qui ne voit pas qu’un problème purement sportif derrière cette première partie de saison totalement catastrophique pour l’ASSE. Aux dirigeants des Verts de rapidement ramener un peu de clarté au sein d'un club au bord du précipice.