ASSE : Les Verts trollent Messi et font un gros coup

Dans : ASSE.

Pas beaucoup de recrues à l’horizon chez les Verts, alors dans le Forez, on se contente de garder les meilleurs jeunes joueurs du club.

Lucas Gourna en fait indéniablement partie, lui qui a explosé la saison dernière au milieu de terrain. Claude Puel compte sur lui, et l’ASSE aussi. S’il a parfois fait l’objet de rumeurs de transferts, le natif du Val-de-Marne a préféré continuer son aventure à Saint-Etienne, en prolongeant de deux saisons selon Le Progrès. Mais c’est dans un premier temps l’annonce de cette signature sur les réseaux sociaux qui a beaucoup fait rire, puisque le service communication de l’ASSE a mis en avant une photo du joueur en train de faire coucou à la fenêtre du centre de formation, à la manière d’un Lionel Messi lors de son arrivée au PSG. Avec le tee-shirt qui va bien, la blague a fait un carton sur les réseaux sociaux.

Il reste, sauf si...

Mais c’est surtout un joli coup sur le marché que réalise Sainté avec l’assurance de voir Gourna évoluer encore quelques temps sous le maillot vert. Sa valeur marchande dépasse désormais les 10 ME, ce qui en fait le joueur le plus cher de l’effectif. Attention toutefois à un coup de folie à la fin du mois d’août, Le Progrès rappelant qu’une attaque au-delà des 10 ME était toujours possible. Mais aux dernières nouvelles, le joueur ne se sentait pas de partir de la Loire par la petite porte, et voulait ainsi rembourser son club formateur de la plus belle des manière.

« Mon objectif premier était de prolonger dans mon club formateur. Il m'a tout donné, je me sens redevable depuis que je suis ici. C'est une fierté de m'inscrire dans la durée avec l'AS Saint-Étienne. Je suis très bien ici, entouré de très belles personnes. C'est mon choix et celui de ma famille de poursuivre ici », a expliqué le joueur absent lors du premier match en raison du Covid-19, mais qui est attendu dans le groupe face à Lens pour le match de dimanche.