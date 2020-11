ASSE : Les Verts s'écroulent, un transfert explique le fiasco

Dans : ASSE.

Seizième de Ligue 1, Saint-Etienne a concédé samedi après-midi à Brest sa septième défaite consécutive en championnat.

L’heure est grave pour l’ASSE, qui ne compte plus que deux points d’avance sur le premier barragiste, à savoir Lorient. Officiellement, Claude Puel n’est pas encore menacé. Il faut dire que le coach des Verts est protégé par sa double casquette d’entraîneur, mais également de manager général du club. Sous contrat pour les trois années à venir, l’ex-coach de Leicester City et de l’OGC Nice coûterait très cher à renvoyer, ce qui rend un licenciement improbable à court terme. En revanche, il est clair que les résultats vont rapidement devoir s’améliorer. Sur l’antenne de TF1, Frank Leboeuf est revenu sur la descente aux enfers de Saint-Etienne. Et pour le champion du monde, le transfert de Wesley Fofana explique en grande partie la série noire des Verts, qui n’ont plus gagné depuis le départ du défenseur de 18 ans en Premier League.

« Saint-Etienne a bien commencé son championnat et les joueurs ont suivi Claude Puel. Le problème, c’est que le club a eu besoin d’argent et a vendu Fofana. Quand tu enlèves un pilier de la maison, il faut s’attendre à ce qu’elle s’écroule. Claude Puel doit revoir sa copie. Il l’avait fait à Nice. Il faut faire confiance à Claude Puel, mais il faut une réaction très rapide. L’ASSE doit considérer à partir de maintenant qu’il doit se sauver, et penser uniquement au maintien » a indiqué Frank Leboeuf dans des propos rapportés par FootRadio.com. Reste maintenant à voir si Claude Puel parviendra à trouver les leviers nécessaires afin de faire rebondir Saint-Etienne. La prochaine journée s’annonce toutefois délicate pour les Verts, qui accueilleront le LOSC de leur ancien entraîneur Christophe Galtier dimanche prochain à Geoffroy-Guichard, avant trois rendez-vous plus abordables contre Dijon, Angers et Bordeaux.