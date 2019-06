ASSE : Les Verts ont trouvé un accord avec Bouanga, mais...

Dans : ASSE, Mercato, Nîmes, Rennes, Ligue 1.

En quête d’un ailier durant ce marché des transferts, l’AS Saint-Etienne planche actuellement sur un dossier en Ligue 1.

Sous la houlette de Ghislain Printant, le nouvel entraîneur, les Verts cherchent à se renforcer en vue de la saison prochaine. Pour cela, l’ASSE a notamment ciblé Denis Bouanga, auteur d’une première saison pleine en Ligue 1 avec huit buts en 35 matchs. Priorité offensive de Sainté pour cet été, l’attaquant de Nîmes veut aller dans le Forez. Ces dernières heures, un premier pas important a été fait. Puisque selon RMC, l’ASSE « a trouvé un accord avec l'international gabonais ».

Le quatrième de Ligue 1 doit désormais trouver un terrain d’entente avec le NO, qui avait déboursé trois millions d’euros pour recruter Bouanga à Lorient il y a un an. Autant dire que le transfert du joueur de 24 ans ne se fera pas en dessous des cinq millions. Les deux clubs ont d’ores et déjà prévu de poursuivre les négociations en début de semaine prochaine. Sauf que la présence de Rennes dans ce dossier pourrait bien changer la donne…