ASSE : Les Verts furax, Fofana n’ira pas à Leicester

Dans : ASSE.

Depuis de longues semaines, Leicester courtise avec assiduité Wesley Fofana, le défenseur de Saint-Etienne, auteur d’un début de saison remarquable.

Absent face à Nantes en raison d’une légère blessure au genou, le défenseur central de 19 ans venait d’enchaîner trois prestations très solides contre Lorient, Strasbourg et Marseille à l’Orange Vélodrome. Des performances qui ont confirmé aux dirigeants de Leicester City que Wesley Fofana était le défenseur parfait pour venir renforcer l’arrière garde des Foxes. Seulement voilà, les chances de la formation de Brendan Rodgers dans le dossier Wesley Fofana seraient désormais nulles, selon les informations récoltées par Football Insider.

Le média croit savoir que l’AS Saint-Etienne a été particulièrement révoltée par les méthodes employées par Leicester, dont les dirigeants ont notamment incité Wesley Fofana à prendre la parole dans les colonnes du journal L’Equipe afin de forcer son départ. Certes, les Verts ont réfléchi à plus d’une fois avant de refuser la proposition estimée à 30 ME bonus compris de la part de Leicester City pour Wesley Fofana. Mais ils ont pris la lourde décision de décliner cette proposition et désormais, le leader de la Ligue 1 n’apprécie pas que Leicester revienne à la charge en sollicitant notamment l’entourage du joueur afin d’obtenir gain de cause. Sauf improbable retournement de situation ou surenchère de folie dont les Anglais ont le secret, Wesley Fofana devrait donc rester une saison de plus à Saint-Etienne, pour le plus grand bonheur des supporters stéphanois. Conscient que le dossier menant au natif de Marseille se complique, le cinquième de la saison 2019-2020 de Premier League a par ailleurs activé la piste menant à Jonathan Tah, le prometteur défenseur central du Bayer Leverkusen.