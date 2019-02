ASSE : Les Verts en Ligue des champions, Nasser Al-Khelaifi y croît !

Dans : ASSE, Ligue 1, PSG.

Même si la défaite de l'AS Saint-Etienne dimanche contre le Paris Saint-Germain marque un coup d'arrêt dans la course au podium pour les Verts, l'ASSE peut encore rêver d'Europe. Et si l'on en croit le président du PSG, il est évident que l'AS Saint-Etienne est un club qui ferait honneur à la Ligue 1 s'il devait se qualifier pour la Ligue des champions. Nasser Al-Khelaifi apprécie la manière dont les Verts sont gérés, et il n'a que du bien à dire de la formation stéphanoise.

Dans Le Dauphiné, le dirigeant qatari est dithyrambique lorsqu'il s'agit de parler de ses homologues de l'AS Saint-Etienne. « Bernard (Caïazzo) et Roland (Romeyer) accomplissent un travail extraordinaire, à la fois pour leur club et pour défendre, à nos côtés et avec d’autres dirigeants de clubs français, les intérêts du football français. J’échange d’ailleurs régulièrement avec Bernard, qui est un excellent président de Première Ligue et que j’ai eu aussi le plaisir de voir à Doha, début janvier, pour l’Open masculin de tennis. Depuis 2011, année de notre arrivée à Paris, je constate que les Verts sont bien installés dans le premier tiers du Championnat et, à force de travail et de persévérance, je suis convaincu qu’ils finiront par revenir sur le podium et retrouver la Ligue des champions. Ce club le mérite, car il compte toujours énormément de supporters et il s’appuie sur une grande histoire », a confié Nasser Al-Khelaifi, visiblement connaisseur en ce qui concerne la légende des Verts.