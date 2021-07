ASSE : Les Green Angels refusent le pass sanitaire !

Dans : ASSE.

Quelques jours après les supporters de Montpellier, ce sont ceux de l'AS Saint-Etienne qui ont officialisé leur décision de boycotter le pass sanitaire et donc le stade Geoffroy-Guichard et les matchs en déplacement.

Les clubs n’ont pas d’autre choix que d’exiger des supporters qui viendront dans les stades d’avoir un pass sanitaire. Faute de ce sésame, qui s’obtient en échange d’un schéma vaccinal complet ou d’un test de moins de 24 heures, il sera impossible de venir voir des matchs de Ligue 1 cette saison. Du moins à ce stade de l’épidémie. Du côté des Ultras, cette consigne passe mal et ce samedi, les Green Angels 92 ont annoncé qu’ils refusaient de céder à cette exigence et qu’ils étaient contraints de ne pas venir soutenir l’AS Saint-Etienne tant que ce de pass sanitaire sera obligatoire aux portes de stades.

Dans un communiqué, les GA92 ont justifié cette décision évidemment pas facile à prendre. « Bien sûr, après un an et demi loin des Verts, nous brûlons d’envie de pouvoir soutenir notre équipe « Partout, Toujours », d’autant plus que celle-ci est constituée cette saison de joueurs qui n’ont pour la plupart jamais connu le Chaudron plein. Nous ne sommes ni « pro-vaccins » ni « anti-vaccins », car il n’est pas de notre rôle de groupe de dicter des choix individuels, nous ne sommes pas non plus une machine à chanter qui accepte d’être présente de temps en temps seulement à domicile et encore plus rarement à l’extérieur. Nous avons donc fait le choix de ne pas revenir au stade en l’état actuel des choses. Nous avons la conviction qu’accepter aujourd’hui le pass sanitaire au stade, c’est peut-être accepter la généralisation des billetteries nominatives demain. La conviction que prendre le risque aujourd’hui d’accepter que les préfectures puissent décider de nouvelles mesures répressives sans aucun garde-fou, c’est prendre le risque de voir nos tribunes populaires disparaître demain. L’histoire de notre groupe et de notre tribune a été faite de décisions difficiles, celle-ci en est une à l’aube de nos 30 ans. Nous n’avons que trop chanté « Liberté pour le Kop Sud » pour nous permettre de donner des consignes à notre tribune. Nous respectons la décision de chacun comme nous demandons à chacun de respecter la nôtre. Nous ne fermons par ailleurs aucune porte à un retour au stade et resterons attentifs à l’évolution des situations sanitaires et sécuritaires. Nous espérons pouvoir retrouver au plus vite notre tribune et nos parcages pour fêter les 30 années de notre groupe et pousser notre équipe comme à notre habitude », ont indiqué les Green Angels, alors que l’AS Saint-Etienne recevra le FC Lorient le dimanche 8 août prochain à Geoffroy-Guichard. Un Chaudron qui risque de ne pas sonner aussi fort que d’habitude.