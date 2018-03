ASSE : Les Bleus ? Ça n'empêche pas Debuchy de dormir

Dans : ASSE, Equipe de France.

Présélectionné par Didier Deschamps pour les matchs amicaux contre la Colombie et la Russie fin mars, Mathieu Debuchy est en forme depuis qu’il a rejoint l’ASSE.

Et c’est forcément une bonne nouvelle pour le sélectionneur tricolore, qui n’a pas beaucoup d’options pour doubler le poste de Djibril Sidibé, et qui apprécie énormément le profil de l’ancien défenseur d’Arsenal. Interrogé par RMC sur un éventuel retour chez les Bleus, Mathieu Debuchy a avoué qu’il ne « se prenait pas la tête » avec ça, même si c’est évidemment un objectif.

« J’ai eu des moments très difficiles à Arsenal où je n’ai pas pu enchaîner les matchs pendant deux ans. C’est un plaisir immense de retrouver les pelouses de Ligue 1, d’enchaîner chaque week-end et d’essayer de retrouver mon meilleur niveau le plus vite possible. Je suis très content. L’Equipe de France, ça passe par de bonnes performances avec Saint-Etienne et il y aura le choix du sélectionneur. Je ne me prends pas la tête plus que ça. On verra si ça suit » a expliqué l’ex-latéral droit du LOSC, véritable homme fort de l’AS Saint-Etienne depuis le début de l’année 2018. Concernant les Bleus, fin du suspense jeudi avec l’annonce de la liste de Didier Deschamps…