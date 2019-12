ASSE : Le patron vendu au mercato ? Sa réponse foudroyante

Dans : ASSE.

L'AS Saint-Etienne termine l'année 2019 sur les rotules, et il est évident qu'un peu de sang-neuf ne ferait pas de mal. Mais un des cadres des Verts a lui tranché concernant son avenir.

Après un départ raté sous les ordres de Ghislain Printant, l’AS Saint-Etienne a bien rectifié le tir grâce à la venue de Claude Puel. Mais soumis à un très gros calendrier, Europe oblige, et ne disposant que d’un effectif léger, l’entraîneur des Verts n’a pas pu faire éternellement des miracles. Mais si l’ASSE termine la saison dans le dur, un joueur a assumé son statut de cadre, y compris samedi lors de la défaite à la Meinau, il s’agit de Yann M’Vila. Du haut de sa longue expérience, le défenseur stéphanois a tenu la baraque, même quand elle tanguait dangereusement. De quoi peut-être attirer des clubs lors du mercato d’hiver.

Mais pour le joueur que Sainté était allé chercher au Rubin Kazan lors du mercato d’hiver, et qui est encore lié jusqu’en 2022 avec l’AS Saint-Etienne, la question du marché hivernal des transferts est rapidement réglée. « On va déconnecter pendant Noël et après on reviendra frais et dispo pour terminer la mission. Car je n’ai pas l’intention de partir à la trêve, ni pendant l’hiver d’ailleurs », a prévenu, dans Le Progrès, Yann M’Vila, qui comme par hasard est le joueur de l’ASSE comptant le plus de temps de jeu en 2019-2020.