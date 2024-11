ASSE ‍: Le gouvernement est furieux, la LFP doit rendre des comptes

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Des chants homophobes ont été entendus à Geoffroy-Guichard samedi à l’occasion du match entre l’ASSE et Strasbourg, ce qui agace particulièrement le gouvernement, au point d’interpeller la LFP.

Depuis les chants homophobes entendus au Parc des Princes il y a trois semaines, le gouvernement ne rigole plus avec ce sujet sensible. Il a notamment été demandé à la Ligue de Football Professionnel d’interrompre les matchs en cas de chants homophobes dans les tribunes afin d’appeler au calme. Samedi à Saint-Etienne, des incidents de ce type se sont produits avec des chants homophobes entendus dans les tribunes de Geoffroy-Guichard. Le match n’a cependant pas été interrompu et les Verts se sont imposés 2-0 comme si de rien était. Un immobilisme qui a provoqué la furie du gouvernement.

Avec @BrunoRetailleau et @GilAverous, nous avons dit aux instances du football notre détermination à faire cesser les chants homophobes.



La @LFPfr doit nous expliquer pourquoi le match Saint-Etienne - Strasbourg n’a pas été interrompu.https://t.co/oNPXp1SyVQ — Othman Nasrou (@othmannasrou) November 3, 2024

Sur son compte X, le secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Intérieur, Othman Nasrou, a directement interpellé la LFP, qui va devoir rendre des comptes après ces incidents qui n’ont pas été gérés de la manière souhaitée puisque le match n’a pas été interrompu. « Avec @BrunoRetailleau et @GilAverous , nous avons dit aux instances du football notre détermination à faire cesser les chants homophobes. La LFP doit nous expliquer pourquoi le match Saint-Etienne - Strasbourg n’a pas été interrompu » a publié sur son compte X M.Nasrou, lequel demande officiellement des comptes à la Ligue de Football Professionnel pour la gestion de ces nouveaux incidents.

La LFP sous pression

Vincent Labrune et ses équipes vont rapidement devoir réagir, s’ils ne veulent pas se retrouver sous la pression, voire la menace du gouvernement à chaque dérapage en tribunes. La gestion du cas de Saint-Etienne ce week-end ne convient en tout cas pas du tout à Othman Nasrou, lequel n’a pas manqué de le faire savoir et promet de redoubler de vigilance dans les semaines à venir.