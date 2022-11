ASSE : Laurent Batlles viré ce week-end ?

Dans : ASSE.

Par Alexis Rose

Relégué en Ligue 2 à l’issue d’une année dernière catastrophique, l’AS Saint-Etienne connaît une première partie de saison plus que difficile. En cas de nouveau revers contre Rodez ce week-end, Laurent Batlles pourrait d'ailleurs prendre la porte.

Les saisons se suivent et se ressemblent du côté de l’AS Saint-Etienne… Tombé en Ligue 2 pour la première fois depuis les années 2000, le club du Forez n’aura pas la joie de retrouver l’Elite du football français la saison prochaine. Puisque Sainté ne jouera pas la montée en 2023, mais plutôt le maintien. Pénalisé par ses supporters suite aux barrages de L1 la saison passée, l’ASSE a commencé l’exercice 2022-2023 avec -3 points. Une pénalité qui pourrait avoir une importance particulière en mai prochain, vu qu’après 14 journées, l’ASSE est avant-dernière de la L2, à égalité avec le dernier, Niort. Situé à trois unités du premier non-relégable, Sainté a donc de grandes chances de passer la trêve de la Coupe du Monde dans la zone rouge. Ce que les dirigeants stéphanois ont du mal à accepter, et c’est donc pour cette raison que Laurent Batlles est sur la sellette. En effet, en cas de mauvais résultat face à Rodez samedi, l’entraîneur arrivé en début de saison pourrait prendre la porte.



Défaite interdite contre Rodez pour Batlles

🟢 19e de Ligue 2, Batlles a besoin d'une victoire pour se donner de l'air.https://t.co/7aAUtgZFVc — RMC Sport (@RMCsport) November 10, 2022

Toujours populaire auprès des supporters, l’ancien coach de Troyes se retrouve en danger à cause des mauvais résultats actuels, avec seulement trois victoires au compteur et une élimination dès le 7e tour de Coupe de France contre Rodez justement. Selon RMC, l’organigramme stéphanois commence en tout cas à douter. « Comme ils le font chaque semaine, Roland Romeyer (coactionnaire majoritaire de l'AS Saint-Etienne) et Jean-François Soucasse (président-exécutif) se sont rencontrés et le cas de l'entraîneur a été largement évoqué parmi d’autres sujets. Tout autre résultat qu’une victoire face à Rodez pourrait coûter à Laurent Batlles sa place », peut-on lire sur le site de la radio sportive, pour qui l’avenir de Batlles se jouera au Stade Geoffroy Guichard ce samedi après-midi.