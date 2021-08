ASSE : L’incroyable révélation sur le mercato des Verts

Dans : ASSE.

S’il y a un club de Ligue 1 qui peine à se démarquer sur le marché des transferts cet été, c’est bien l’AS Saint-Etienne.

Le bilan provisoire du mercato est simple chez les Verts, il n’y a pas eu la moindre recrue. Ce ne sont pourtant pas les besoins qui manquent au sein de l’effectif de Claude Puel, qui souhaite s’attacher les services d’un défenseur central afin de combler le retour de prêt de Pape Cissé à l’Olympiakos ainsi qu’un avant-centre. Mais selon les informations récoltées par But, le mercato de l’ASSE n’est pas prêt de se décanter dans la mesure où Saint-Etienne ne peut pas proposer de salaire supérieur à 100.000 euros par mois aux joueurs ciblés. De plus, les Verts n’ont pas les moyens de verser des indemnités de transfert, ce qui complique logiquement les choses…

Aucun moyen financier à disposition

« Les impératifs liés à la situation financière du club l'empêche, selon nos informations, de verser la moindre indemnité de transfert, et de proposer plus de 100 000 € aux joueurs ciblés. Pas simple, donc. Surtout que, plutôt que de « recruter pour recruter », Puel préfère attendre la bonne opportunité, quitte à attendre encore les derniers jours du marché s'il le faut. Il y aura alors certainement des joueurs disponibles à moindre coût. Des joueurs au rabais, qu'ils soient libres ou en difficulté dans leur club, disponibles en prêt » indique le média, pour qui la situation n’est pas prête de s’arranger car pour l’heure, aucune grosse vente n’est au programme. Il y a donc peu de chances que l’ASSE puisse davantage investir d’ici la fin du mercato. Encore une fois, Claude Puel et les recruteurs de Saint-Etienne devront donc être malins pour renforcer l’effectif stéphanois sans se ruiner. Un dernier mercato galère avant une éclaircie l’été prochain selon Claude Puel, qui a promis des jours meilleurs aux supporters de l’ASSE d’ici un an.