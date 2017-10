ASSE : L'ASSE prend un chèque de 13,4ME et dit merci à l'Europe

Dans : ASSE, Ligue 1.

Cette saison, l'AS Saint-Etienne ne participe pas à une Coupe d'Europe et les Verts savent désormais ce que cela va leur coûter. En effet, selon Le Progrès, les dirigeants de l'ASSE viennent d'encaisser le chèque qui correspond à leur participation à l'Europa League l'an dernier. Un parcours européen qui s'était terminé en 16e de finale par une élimination face à Manchester United, la formation de José Mourinho remportant quelques mois plus tard cette compétition continentale.

Après avoir fait des calculs compliqués, l'UEFA a envoyé un chèque de 13.466.747 euros à l'AS Saint-Etienne, de quoi mettre du beurre dans les épinards. Et si l'on met de côté les formations telles que l'Olympique Lyonnais, qui ont joué à la fois la Ligue des champions, puis l'Europa League, l'ASSE se classe 7e du classement des clubs ayant perçu le plus gros pactole dans cette épreuve. Là encore, c'est logiquement Manchester United qui décroche le gros lot avec 44,5ME, devant Schalke 04 (17,7ME) et le Celta Vigo (16,9ME).