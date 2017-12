ASSE : L'ASSE dément un gros souci interne

Dans : ASSE, Ligue 1.

C'est dimanche, face à une équipe de Nantes en pleine forme après sa victoire arrachée mercredi contre Monaco, que l'AS Saint-Etienne va tenter de repartir de l'avant. Dans un énorme trou d'air depuis sa déroute face à l'OL, les Verts savent qu'il faudra impérativement s'imposer devant leurs supporters sous peine de donner raison à ceux qui voient l'ASSE filer vers la zone rouge.

En conférence de presse, Julien Sablé a tenu à déminer la situation. Et l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne a notamment mis un terme aux rumeurs qui circulaient sur la possible rupture entre plusieurs de ses joueurs. « Là, le bâtiment des pros vous est fermé, mais les joueurs ne restent pas assis sur leurs canapés. Ils sont très affectés, il y a des échanges, mais la vérité viendra du terrain. Il faut revenir à la simplicité, aller au charbon mais aussi jouer, pas seulement penser au combat. Il y a de moins en moins de gens qui croient en nous. Si on les écoute, on abandonne. Un problème à cause des joueurs étrangers ? Ce ne sont pas des choses nouvelles pour eux. Gagner des duels, assurer les passes, c’est universel. Se rassurer, c’est être plus présent, unis, faire les efforts les uns pour les autres. Je ne sens pas de clans dans le groupe. On multiplie les prises de paroles. Ce que je demande, c’est de ne rien lâcher. Si on écoute ce que tout le monde dit, qu’on est mauvais, on va finir par le croire », a confié Julien Sablé, qui démonte totalement l’hypothèse d’une explosion en plein vol de son groupe. A ces derniers de prouver face à Nantes qu’effectivement tout cela est du vent.