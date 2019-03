ASSE : Khazri veut répondre droit dans les yeux aux anti-ASSE

Dans : ASSE, Ligue 1.

Avec deux victoires et trois défaites lors de ses cinq derniers matches, l'AS Saint-Etienne n'a plus vraiment le rythme d'un postulant à l'Europe. Pourtant, ce dimanche, les Verts devront retrouver des couleurs au moment d'affronter une équipe de Lille qui de son côté se bat pour la deuxième place. Parfois pointé du doigt pour son comportement agité, Wahbi Khazri estime que tout le monde est trop sévère avec l'ASSE et que la défaite de dimanche dernier à Marseille ne doit pas faire basculer la saison de Sainté du mauvais côté.

Dans Le Progrès, l'attaquant international tunisien est très clair sur ses objectifs et il dédramatise la situation de l'AS Saint-Etienne à cet instant du championnat. « On ne va pas tomber dans la psychose car on perd un match. Tout n’est pas remis en cause. À nous de repartir de l’avant et de faire taire certaines personnes qui se font un malin plaisir à dramatiser après cette défaite. Beaucoup de gens ont la critique facile avec Sainté. On a été très en dessous à tous les niveaux. On a fait un non-match, on en est conscient. La semaine d’entraînement a été pleine et j’espère qu’on montera en puissance dans cette fin de saison. Battre enfin un cador ? Cela ne nous trotte pas plus que ça dans la tête. Le plus important, c’est d’être là où on veut à la 38e journée », prévient Wahbi Khazri, qui devra confirmer tout cela sur la pelouse de Geoffroy-Guichard ce dimanche contre Lille.