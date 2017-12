ASSE : Incompétent et inexpérimenté, Sablé se fait détruire par une légende du club

Dans : ASSE, Ligue 1.

Depuis qu’il a été nommé entraîneur de l’AS Saint-Etienne, Julien Sablé n’a récolté que deux points en 4 rencontres. Un bilan pas folichon qui commence sérieusement à inquiéter dans le Forez, où l’on regarde dans le rétroviseur depuis quelques semaines avec la 18e place à seulement 4 points. Dans les colonnes du Progrès, Robert Herbin avoue être préoccupé par la situation actuelle de l’ASSE, symbolisée par le manque d’autorité (voire de compétences) de Julien Sablé.

Herbin dézingue Sablé, l’hiver s’annonce « inquiétant »

« Je ne pense pas que les joueurs fassent preuve de mauvaise volonté mais pour avoir connu cette situation avec les Verts lorsque j’étais joueur, je sais qu’il faut faire preuve de qualités mentales pour remonter la pente. Lorsque j’ai vécu la relégation (saison 61-62), j’avais l’impression que mes coéquipiers autour de moi étaient désespérés et incapables de réagir. Ainsi, lors du dernier match de la saison, il nous suffisait d’un point pour nous en sortir. Eh bien, nous avons perdu. Mais nous sommes remontés la saison suivante. La situation actuelle commence à être usante, déconcertante. L’hiver s’annonce inquiétant. Il y a beaucoup de joueurs moyens. Perrin vient de se blesser à nouveau. Je ne pense pas que Sablé soit l’homme de la situation. Il y a un discours à tenir, une exigence à avoir, une compétence à montrer. C’est une grosse erreur de l’avoir nommé car il est inexpérimenté, ne fait pas autorité alors que la situation l’impose. Ose-t-il secouer le cocotier ? Bien sûr, le championnat est encore long mais il est impératif de repartir sur de nouvelles bases rapidement. J’aimerais bien savoir ce que fait Gasset ? Et puis la façon dont a été géré le recrutement me laisse perplexe » a lancé l’ancien joueur des Verts, qui n’épargne pas le nouveau coach qui a dépanné en catastrophe suite au départ précipité d’Oscar Garcia suite au derby perdu contre Lyon. La réaction est attendue par tous les supporters stéphanois pour remonter rapidement au classement. Problème : le calendrier de l’ASSE est périlleux puisque dès dimanche, il s’agira d’un déplacement au Stade Vélodrome pour y affronter l’OM…