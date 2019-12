ASSE : Il dénonce les vieux Verts, Balbir balance dur

Dans : ASSE.

Au moment de dresser un premier bilan de Claude Puel à l’AS Saint-Etienne, Denis Balbir a félicité l’entraîneur pour son utilisation des jeunes. Avant de lui lancer un défi concernant certains cadres.

Après une série de neuf matchs sans défaite toutes compétitions confondues, l’AS Saint-Etienne de Claude Puel a connu un passage plus compliqué. Les Verts, sortis dès la phase de groupes de la Ligue Europa, occupent seulement la 14e place en championnat. Pas de quoi ternir le premier bilan réalisé par Denis Balbir, qui a félicité le successeur de Ghislain Printant pour sa vision à long terme et son utilisation des jeunes.

« Pour moi, Claude Puel, ce n’est pas uniquement sa belle série inaugurale de matchs sans défaite, a commenté le journaliste pour But. Si la copie est terne en Ligue Europa avec l’élimination prématurée, j’ai aimé voir apparaître de nombreux jeunes joueurs depuis quelques mois. Même si William Saliba et Charles Abi avaient déjà joué, on a vu Wesley Fofana, Mahdi Camara, Bilal Benkhedim… Les jeunes qui ont gagné la Gambardella ont eu leur chance. C’est le vrai point positif de ces derniers mois. » En revanche, notre confrère n’est pas satisfait de l’implication des plus expérimentés.

Balbir cite les boulets

« En 2020, je vois quand même un gros point à corriger. Claude Puel va devoir trouver la bonne formule. Il faudra aussi faire que les cadres vieillissants se prêtent au jeu de la concurrence. Je pense aux M’Vila, Cabaye ou Debuchy, des joueurs qui ont de bons contrats avec des salaires confortables, a ciblé le spécialiste. C’est un vrai problème pour le club car, en ce début de saison, ces joueurs-là n’ont clairement pas eu le rendement escompté. » L’ASSE n’ayant pas l’intention de recruter cet hiver, sa réussite en deuxième partie de saison dépendra principalement de ses piliers.